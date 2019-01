Una festa interprovinciale per il ciclismo

La Spezia - Oggi alle ore 15,30 presso l’auditorium SS Annunziata a Marina di Carrara, la festa del ciclismo interprovinciale della Spezia e di Massa Carrara a cura dei due Comitati Provinciali della Federciclismo.

Dopo la positiva esperienza della scorsa edizione che, per la prima volta in ambito Federale, ha visto due Comitati Provinciali peraltro di diverse Regioni, organizzare insieme la tradizionale festa annuale, nel segno della collaborazione e della grande sinergia creatasi tra due Provincie storicamente rivali, i Presidenti Provinciali Maurizio Taddei e Ferdinando Braconi hanno voluto ripetere l’iniziativa.

A dimostrazione dell’importanza dell’evento sarà interverrà il Presidente Federale Renato Di Rocco, che insieme a Simone Mannelli, Presidente del Collegio dei Revisori, in questo fine settimana saranno impegnati in diverse iniziative fra Liguria e Toscana.

Sarà anche l’occasione per mostrare al Presidente Nazionale l’impianto ricavato all’interno dell’area di Boettola nella quale venivano provati i carri armati Oto Melara, di proprietà di Leonardo.

Durante la manifestazione verranno consegnati i premi ad atleti, dirigenti e società delle due Provincie che nel corso della stagione 2018 si sono distinti nelle manifestazioni a livello provinciale, regionale e nazionale.