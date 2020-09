Una ditta di Arezzo si occuperà di potenziare l'illuminazione del Picco

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che sono stati assegnati ad AEC Illuminazione di Arezzo i lavori per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione dello stadio "Alberto Picco" secondo i criteri necessari per soddisfare i parametri infrastrutturali della Lega Serie A. Entro domenica si concluderà la fase organizzativa e a partire dalla prossima settimana avrà inizio la fase operativa. Allo stesso tempo, il Club di via Melara comunica che nelle settimane successive, prenderanno il via anche i restanti lavori di adeguamento dell'impianto di viale Fieschi, necessari per poter ospitare le gare casalinghe del campionato di Serie A 2020-2021.