Una buona Tarros liquida Ospedaletti

La Spezia - Determinazione, personalità e difesa: sono queste le tre parole chiave della partita contro Ospedaletti secondo il Presidente della Tarros Danilo Caluri. Una partita che i padroni di casa hanno saputo interpretare al meglio, sul fronte del gioco, ma prima ancora dell'atteggiamento.



“Sono molto soddisfatto – ha affermato al termine del match il patron bianconero – Mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo messo sul parquet: l'approccio alla partita è stato quello giusto. Sappiamo che c'è ancora da lavorare, soprattutto su alcune “pause” inspiegabili che possono permettere ai nostri avversari di riavvicinarsi e rimettere in gioco tutto, ma la strada sicuramente è quella giusta, il lavoro fatto da coach Padovan e da tutto lo staff sta dando i suoi frutti. Siamo cresciuti molto e possiamo migliorare ancora. Voglio sottolineare anche il fatto che la nostra è una squadra molto giovane e che tutti gli uomini, per quanto possibile, vengono impiegati, anche stavolta tutti hanno giocato e dato il proprio contributo”.



Un aspetto, questo, al quale tiene molto anche coach Padovan che la squadra la “forgia” giorno dopo giorno, dando spazio a tutti, compresi i più giovani: “Ogni giocatore dà il massimo e si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, così come è pronto, in caso di bisogno, invece, a fare un passo di lato. Tutti si allenano con impegno e determinazione e credo che questo sia importantissimo. Poi sappiamo bene che ci sono aspetti da migliorare e lacune da colmare, ma l'atteggiamento nei confronti del gruppo è basilare per crescere sia come singoli che come squadra”.

Poi, guardando alla prossima partita, afferma: “Andiamo a Chiavari con maggiore tranquillità. Dobbiamo mettere la stessa determinazione vista contro Ospedaletti, ma sicuramente abbiamo ora una pressione a livello psicologico minore. Dobbiamo, certamente, essere bravi a incanalare tutto ciò in chiave positiva”.



Prossimo impegno per la Tarros, come anticipato, sabato 17 marzo alle ore 21.00 sul parquet dell'Aurora Chiavari. In caso di vittoria, i bianconeri ipotecano il passaggio del turno.



Spezia Basket Club Tarros - Basket Club Ospedaletti: 69-52



Spezia Basket Club Tarros: Pipolo 11, Dalpadulo 2, Garibotto 15, Peychinov 18, Fazio 0, Bracci 12, Petani 0, Steffanini 7, Canti 0, Coari 4. Coach: Padovan



Basket Club Ospedaletti: Cruz 12, Revetria 1, Leoncini 0, Vivo 0, Colombo 9, Michelis 6, Generale 8, Bedini 5, Cacace 2, Cavallaro 9. Coach Lupi.