Una big tiene gli occhi su Galabinov

La Spezia - E' la big spender della serie B, una di quelle società che può permettersi di competere sul mercato anche con le "paracadutate" dalla massima serie. E avrebbe messo l'attaccante dello Spezia Andrej Galabinov nella lista dei possibili obiettivi di mercato. La Cremonese va a caccia di un attaccante che possa arrivare in doppia cifra per ovviare alla carenza più evidente della scorsa stagione. Uno squadrone che non è mai davvero decollato, neanche dopo l'arrivo in panchina di Massimo Rastelli. Colui che avrebbe fatto il nome del bulgaro per il mercato estivo.

D'altra parte i due si conoscono bene per essere stati assieme ad Avellino nel campionato 13/14, quando Galabinov contribuì con 15 reti alla causa. Fu il più utilizzato da Rastelli, con cui ci fu anche uno storico battibecco dopo un gol, che tentò di riaverlo con sé anche nel 2015 dopo la parentesi di Livorno. Arrivò invece il Novara. Oggi la Cremonese ha il suo miglior realizzatore in Antonio Piccolo con 6, dietro di lui centrocampisti e difensori (Mogos, Castrovilli e Arini). Il primo centravanti è stato Montalto a quota 3 marcature.

Lo Spezia non ha messo il calciatore sul mercato, anzi ha investito decisamente su di lui la scorsa estate blindandolo con un contratto fino al 2021. Annata così così viste le sue potenzialità, fermato a più riprese da qualche acciacco fisico di troppo. Se dovesse arrivare un'offerta concreta però sarebbe valutata insieme al prossimo allenatore. Discorso valido per ogni elemento in rosa.