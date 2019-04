Una bella stagione ricca di eventi con l'associazione "Pedale spezzino"

La Spezia - Il “Pedale spezzino” annuncia il calendario delle manifestazioni che organizzerà nella stagione alle porte, che vedrà impegnati dirigenti e soci in ben 11 manifestazioni.

Tre gare in programma per la categoria juniores (17 e 18 anni), la prima il 26 maggio il Trofeo “Aurelio Del Rio” a Bracelli, il 4 agosto verrà organizzato il “Memorial Antonio Colò” gara in linea da Santo Stefano Magra a Groppo di Mulazzo, mentre il 25 agosto sarà la volta del “Memorial Luciani” a Marinella di Sarzana.

Due per la categoria allievi, il 22 aprile a Ceparana sarà in palio il “Memorial Cesare Mannelli”, ed il 16 luglio nella pista del Miro Luperi di Sarzana si svolgerà il “Trofeo Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana Garfagnana”.

Tre invece saranno le gare riservate alle categorie Esordienti I° e II° anno, il 22 aprile a Ceparana saranno in palio il “Memorial Antonio Capalbo” ed il “Memorial Arcangelo Ferrari”, il 16 luglio nella pista del Miro Luperi di Sarzana si svolgerà il “Trofeo Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana Garfagnana”, ed il 25 agosto sarà la volta del “Memorial Antonio Cibei” a Marinella.

In calendario anche due manifestazioni promozionali per il 27 aprile ed il 4 maggio rivolte agli alunni delle scuole primarie della provincia che si svolgeranno all’interno del ciclodromo “ Area ex Oto Melara” a Boettola di Sarzana.

Ingresso alla grande novità nella categoria femminile con l’organizzazione il 7 aprile, sempre a Ceparana, di una gara open ovvero riservata alle categorie Juniores (17 e 18 anni) ed elite, la massima categoria del ciclismo femminile. La manifestazione sarà intitolata a Luciano Penna e Mario Baldassini.