Una Velocior d'argento nell'otto maschle

La Spezia - Grande soddisfazione per la Canottieri Velocior 1883 per un risultato importante in un evento nazionale dedicato al canottaggio. La Velocior ha portato nel Golfo un Argento nell’Otto Ragazzi Maschile con Corsini Alessio e altri buoni piazzamenti ritorno dal TERA, il Trophée Européen des Régions d’Aviron, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre sulle acque del Lago di Pusiano. L’evento ha visto in gara sette Comitati Regionali e più di cinquecento atleti distribuiti sui duecento equipaggi iscritti. Dall’Italia, oltre ai padroni di casa della Lombardia, anche il Piemonte, la Liguria e la Toscana. Dalla Francia la grande regione alpina Rhone Alpes, dalla Svizzera infine Ticino e Svizzera Romanda. Per la Canottieri Velocior 1883 sono stati selezionati Greco Anna, Pecunia Giada, Corsini Alessio e Mascolo Daniele.



Ecco tutti i risultati della storica società remigar spezzina:

Sabato 19 ottobre Argento nell’Otto Ragazzi Maschile con Corsini Alessio; Quarto posto nel Doppio Ragazzi Maschile di Mascolo Daniele; Quarto posto nel Quattro di coppia Ragazzi Femminile con Pecunia Giada e Greco Anna.



Domenica 20 ottobre Quinto posto nel Doppio Ragazzi Femminile con Pecunia Giada e Greco Anna; due Quarti posti nel Quattro di coppia Ragazzi Maschile con Corsini Alessio e Mascolo Daniele.



