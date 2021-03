Una Tarros con tante defezioni cala al Palamacchia di Livorno

La Spezia - Appuntamento alle 18.30 al Palamacchia di Livorno dove la Tarros Spezia se la vedrà con l'altra squadra di Livorno, dopo la più che onorevole sconfitta contro il “colosso” Pielle e la “rivincita” interna sul Montale Pistoia. Stavolta davanti agli spezzini c'è l'altra sponda cestistica della città toscana, il Don Bosco, per l’ultima giornata del girone d’andata. Squadra a pari punti con gli spezzini, in seconda posizione, nel Girone A della Serie C Golf toscana Un roster, quello spezzino, che si presenterà ancora più rimaneggiato che nella precedente trasferta livornese: all’assenza di Christian Petani s’aggiungono ora quelle del playmaker Augustas Suliauskas e dell’ala Davide Leporati, il lituano infatti è di nuovo alle prese con l’adduttore e lo spezzino ha dei problemi con una caviglia, sorti in allenamento durante la settimana. Coach Maurizio Bertelà ha dunque un diavolo per capello: a parziale compensazione i salesiani da parte loro devono rinunciare a Ivan Onojaife, impegnato in Eurolega Under 18, con la Stella Azzurra Roma. Tornando a D. Bosco-Spezia, per la cronaca arbitrano Marco Luppichini e Marco Piram, rispettivamente di Viareggio-Lu e di Campiglia Marittima-Li.