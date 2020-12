Una Credit Agricole riposata riceve Livorno

La Spezia - Dopo la pausa forzata a causa del rinvio della gara con Bolzano, la Crédit Agricole si appresta a tornare in campo questa domenica al PalaMariotti, dove ospiterà il Jolly Acli Livorno, con palla a due in programma per le ore 18. La compagine toscana (con una gara ancora da recuperare) fa parte del gruppo di tre squadre a quota 4 punti in classifica assieme a Bolzano (due partite da recuperare) e CUS Cagliari.



Un solo precedente tra le livornesi e la squadra spezzina, risalente alla scorsa stagione: al PalaMariotti furono le bianconere ad imporsi col punteggio di 66-48. La gara di ritorno, purtroppo, non si è mai disputata per via della sospensione del campionato a causa della pandemia. Domani, dunque, la Cestistica andrà alla ricerca di quella continuità non ancora trovata in questo inizio di torneo - finora le spezzine non sono riuscite ad ottenere due vittorie consecutive -, cercando inoltre di mantenere ancora intatte le speranze di qualificazione alla Coppa Italia.



La direzione di gara è stata affidata a Sara Canali di Gandino (BG) e Chiara Tomasello di Origgio (VA). La partita si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle 17:55 circa.