Un volo separato per gli Azzurrini risultati positivi al Covid

La Spezia - L'under 21 azzurra pronta a rientrare in Italia, divisa in due gruppi. Da una parte i due atleti e il terzo del gruppo squadra risultati positivi al Covid al tampone prima di Islanda-Italia programmata per oggi pomeriggio. Dall'altra il resto della spedizione azzurra, partita però tutta assieme solo due giorni fa da Pisa. Tra i positivi c'è anche un difensore del Milan, che domenica scorsa ha giocato contro lo Spezia rimanendo in campo per oltre novanta minuti. Chiaramente anche in quell'occasione tamponato poche ore prima del match e risultato negativo. Nicolato ha convocato tre aquilotti di ritorno in patria nelle prossime ore: Maggiore, Marchizza e Pobega.