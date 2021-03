Un turno di stop per Meluso, Giudice sportivo ferma otto giocatori

La Spezia - Sono otto i giocatori di Serie A che salteranno per squalifica la 27esima giornata di campionato. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato per un turno: Rincon del Torino, Colley della Sampdoria, Dabo del Benevento, Destro e Masiello del Genoa, Kucka del Parma, Pavoletti e Lykogiannis del Cagliari. Sanzionato invece con due turni di stop l'allenatore dei ducali D'Aversa mentre salteranno solo la prossima Antonio Conte dell'Inter, Serse Cosmi del Crotone e il preparatore della Roma De Barros Moreira. Fra i dirigenti squalificato per un turno l'aquilotto Meluso per aver contestato una decisione dell'arbitro e Ursino del Crotone. Quest'ultimo è sanzionato con 5000 euro di multa e l'inibizione da ogni attività all'interno della Figc fino al 22 marzo per aver “assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara al quale rivolgeva espressioni ingiuriose”. Multa da duemila euro infine e una giornata di stop anche per il preparatore atletico della Juventus Bertelli.