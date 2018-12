Un triangolare inclusivo all'oratorio del Canaletto

La Spezia - All’oratorio del Canaletto si è svolta (con tanto di entusiasmi tra gli organizzatori) una partita di calcio 7, dove il risultato non è stato al centro di questa iniziativa. Su invito della medesima società, l'USD Canaletto Sepor, si è svolto il triangolare natalizio, con una squadra era formata interamente da calciatori della Polisportiva Spezzina, una da giocatori del Canaletto e una rappresentativa mista composta tra le compagini. Il tutto per sensibilizzare ulteriormente il discorso dello sport integrato tra atleti disabili e non. Con il risultato del campo che per una volta non è stato messo al centro della pratica sportiva dirigenti e accompagnatori delle squadre, hanno manifestato il loro entusiasmo.

Un segno bellissimo di inclusione, socializzazione e voglia di divertirsi! Buon natale a tutti!