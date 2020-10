Un tifoso al quarto minuto lo stava contestando. Meluso: “Ci sta, ma gli do il peso che merita”

La Spezia - Al quarto minuto di partita, la solitaria contestazione di un tifoso spezzino sui gradini del Manuzzi era rivolta contro di lui, Mauro Meluso. Lo 0-2 a bruciapelo aveva già spinto ad un sommario processo. “Ho i capelli bianchi, sono nel calcio da quando sono bambino. E’ vero, c’è stato un signore, che non ho visto, che ha avuto un attimo di disappunto. In un momento della partita con un grande carico emotivo, ci sta”, dice il direttore ripensando a quei frangenti. “Non sono per i qualunquisti. Io analizzo sempre le cose, ma non tutti sono in grado di farlo. Il qualunquista vede che piove e se la prende con il governo. Gli diamo il peso giusto insomma”. La chiosa è con una battuta. “E’ un’altra delle anomalie del coronavirus: ora si sente tutto nel silenzio degli stadi, ma chissà quante me ne hanno dette in passato che non mi sono arrivate alle orecchie”.