Un tifoso: "Un abbraccio a Nicolò Manfredini, volto del calcio pulito"

La Spezia - "Voglio ringraziare da tifoso e amico Nicolò Manfredini, lo Spezia perde non solo un calciatore ma una persona straordinaria, mai fuori le righe, educato, volto ed immagine di un calcio d’altri tempi in cui le regole di vita andavano di pari passo con quelle in campo. Non credo che avrà difficoltà a trovare un’altra squadra, perché l’onestà e l’educazione pagano sempre.

Il suo curriculum parla per lui, oltre ad aver vinto la medaglia d’oro in Nazionale Universitaria ha vestito le maglie di Fiorentina, Modena e Spezia dove ha mostrato tutte le sue qualità morali e professionali. Sempre tra i primi ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad uscire dal campo. Grazie al suo carattere e alla sua professionalità in tanti si erano quest’anno riavvicinati al mondo del calcio.

Nuon vento Nicolò, ovunque tu andrai io sarò sempre un tuo tifoso e ti sosterrò.

Questa lettera è a nome di quanti ti amano, #22unsolonr1".



Gerlando Navarra