Un tifoso: "Mi auguro il mercato non finisca qui"

La Spezia - "Buonasera,

seguo lo Spezia da quasi 50 anni, dai Brustenga, Callioni e Luteriani sino a Galabinov e company (abbonamenti per due inclusi). Mi auguro come le altre migliaia di tifosi delusi sino ad ora, che il mercato dello Spezia non si concluda con questi arrivi (degno di nota solo Ricci F. sino ad ora) ma che sia completato con un numero uno che sia tale evitando giocatori in prepensionamento, e possibilmente un terzino destro di ruolo lasciando a Vignali il tempo di crescere nel suo vero ruolo (centrocampo).

Forse chiediamo troppo se arrivasse anche un vero bomber. Non si lamenti la società se anche questo anno si perderanno per strada ancora cospicui numeri di abbonati.

Forza Spezia

Grazie"



Aurelio (settore distinti )