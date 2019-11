Un tie-break ancora fatale alle ragazze dell'Autorev

La Spezia - RUBIERESE – AUTOREV SP 3 - 2

Set: 25-20 / 24-26 / 25-21 / 23-25 / 15-12



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Rolla 3, Re 0, Tesconi 20, Leri 6, Maestri 1, Gianardi 3, Sgherza 23, Fusani 17, Canossa 0, Vita (1) libero; n.e. Panciroli.

RUBIERESE VOLLEY: Puglisi, Gjoni, Morselli, Galli Venturelli, Macchetta, Mascherini, Arduini, Baccarani, Rossi, Zoppi, Saccani, Musiari e Leonardo liberi.

Arbitri: Piazzi e Virga.



Il giorno che avrà trovato la chiave del tie-break, l’ Autorev Spezia diverrà una potenza, quanto meno nel proprio raggruppamento. Anche al Palabursi di Rubiera le spezzine hanno giocato, rimontato due volte lo svantaggio di un set vincendone due sul filo dei due punti, condotto in vantaggio buona parte della stessa quinta frazione di gara. Poi è successo qualcosa e in extremis l’ha spuntata la Rubierese. Su sei partite di campionato le bianconere ne hanno perso la metà al “tie”, anche se bisogna riconoscere che nella giornata inaugurale, l’avevano spuntata proprio al quinto set.

Ci vuole un supercorso su tale “break” ? Una “full immersion” in ciò negli allenamenti ? A parte gli scherzi, un punto tolto in casa sua alla vicecapolista che poi è scesa al terzo posto proprio per colpa di tale punto, è comunque encomiabile e prezioso nonché utile a una classifica che vede tuttora le “autoreviane” in una tranquilla posizione a metà.



Per la cronaca a Rubiera ospiti con la Re al palleggio solo per un set, poi ecco la Rolla, opposto la Tesconi; centrali la Maestri e capitan Leri in alternanza con la Gianardi, di banda la Sgherza e la Fusani con la Vita libero (in battuta è inoltre entrata un paio di volte la Canossa).

Padrone di casa da parte loro con la Saccani alzatore e la Morselli in diagonale, la Rossi e capitan Puglisi in mezzo, la Gjoni e la Arduini di banda con la Musiari libero. Entrate altresì tra le fila locali la Macchetta e la Baccarani in battuta, al centro, inoltre la Macchetta ha parzialmente dato il cambio alla medesima Gjoni.



Questi infine gli altri risultati in quella che in Serie B2 femminile di pallavolo era la 6.a giornata anche nel Girone C; Ceramsperetta Cusano Milanino – Gussago Bs 3-1, Enercom Crema – Civiemme Campagnola Re 3-0, Interclays Arbor Reggio Emilia – Tomolpack Marudo Lo 2-3, Linea Saldatura Bedizzole Bs – Busa Foodlab Gossolengo Pc 0-3, Nure Piacenza – Real Brescia 3-1, Stadium Mirandola Mo – Delta Gorgonzola Mi 3-1.



Ne consegue una classifica che recita…Busa Foodlab Gossolengo punti 15, Ceramsperetta Cusano Mi 14, Rubierese Volley Rubiera Re 13, Arbor Interclays Reggio E 12, Volley Nure Pc e Civiemme Campagnola Re 11, Stadium Mirandola Mo ed Enercom Crema Cr 10, Autorev La Spezia 8, Delta Gorgonzola Mi e Real Brescia 6, Gussago Bs 5, Tomolpack Marudo Lo 4, Linea Saldatura Bedizzole Bs 1.