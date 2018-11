Un romanista a casa di un laziale: "Grazie Defra!"

Elio Capradossi è stato ospite di De Francesco nei primi giorni alla Spezia. "Solo gli infortuni hanno rallentato il mio ambientamento. La Spezia? Bellissima città, che piacere uscire e non trovare traffico".

La Spezia - “Mi aspettavo una squadra attrezzata e una società forte ed è proprio quello che ho trovato”. Questo il felice commento di Elio Capadrossi su questi primi mesi di Spezia. Il centrale in prestito dalla Roma, su cui è presente una clausola di riscatto e controriscatto, ha negato di aver mai pensato ad un possibile saluto anticipato a gennaio a causa delle panchine iniziali. “Ho subito qualche piccolo infortunio che ha un po’ rallentato il mio ambientamento. In questo senso devo ringraziare tutta la squadra, in primis Ricci, Augello e De Francesco".



Un romanista in casa di un laziale. "Sì, mi ha ospitato a casa sua nei miei primi giorni in Liguria. Cosa penso al riguardo del suo mancato utilizzo in questa stagione rispetto al finale in crescendo in quella scorsa? Come dicevo la rosa ha qualità e quantità. A centrocampo siamo molti, non sono di certo io quello in grado di decidere chi debba o meno giocare. Posso solo dire che è un ragazzo eccezionale, se meriterà spazio lo avrà sicuramente”. Infine, dopo Bari e Roma, due grandi città, Elio si è trovato adesso in un ambiente completamente diverso. “Sicuramente qui, a differenza delle altre città in cui ho giocato, il traffico è come se non ci fosse. In questo senso non mi manca assolutamente. Per il resto è una bellissima città di mare. Forse quello pugliese ha un qualcosa in più, ma non ci si può certamente lamentare”.



Marco Passalacqua