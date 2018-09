Un rigore del Diablo spazzò via la maledizione di Verona

Solo alla sedicesima partita in campionato lo Spezia è riuscito a vincere a casa dei gialloblù.

La Spezia - Sarà il diciassettesimo Verona-Spezia giocato in serie B quello di domani sera. Un solo acuto aquilotto, proprio nell'ultimo incrocio targato Mimmo Di Carlo. Aprile 2017, un rigore di Granoche decide la sfida e mette Fabio Pecchia sulla graticola. In campo c'erano Chichizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, De Col, Sciaudone, Maggiore (81' Mastinu), Djokovic, Migliore, Granoche e Piccolo (70' Giannetti).



Prima una lunga serie di sconfitte (10) e di pareggi (5). Uno di questi è però il più prezioso di tutti, lo 0-0 del 2007 che salvò lo Spezia e mandò in serie C il Verona di Giampiero Ventura. Soda aveva scelto Santoni, Fusco, Scarlato, Pecoraro; Nicola, Confalone, Saverino, Giuliano, Do Prado (85' Addona), Colombo (63' Varricchio) e Guzman (70' Ponzo).



L'esordio in casa dei gialloblu compie 99 anni di questi tempi. Era il 1929, seconda giornata del primo campionato di serie B a girone unico. Lo Spezia, allora allenatore dall'inglese James Board, uscì sconfitto ma a fine anno si sarebbe salvato. In campo quel giorno c'erano Costa III, Meoni, Farina, Debarbieri, Santillo I, Tacchinardi, Canepa, Andrei, Rimoldi, Pantani e Cappelli. Le reti di Dalfin e Patuzzi.