Un punto sopra la retrocessione, ma l’entusiasmo ora non c’è più

La Spezia - Lo Spezia chiude a 11 punti l’anno solare, con un solo punto nelle ultime cinque giornate e la vittoria che manca ormai dal 7 novembre. La sconfitta contro il Genoa ha lo stesso sapore di quella contro il Crotone: sono scontri diretti pesanti, quelli in cui la squadra di Italiano aveva brillato fino ad oggi e che adesso rappresentano un fardello che chiude il 2020 con l’amaro in bocca. L’eco dei complimenti al bel gioco sono sempre più rarefatti, ora la classifica è dura da digerire e il resto del calendario del girone d’andata non presenta partite facili. Serve un nuovo patto del campionato, una scossa che arrivi attraverso un successo importante per rilanciare le chance salvezza. Magari anche dal mercato, che necessita di un paio di elementi di categoria per l’attacco. L’impostazione sembra quella di smantellare parte del gruppo storico. Se dev’essere la fine di un ciclo, sta ad Italiano cucire il vecchio ed il nuovo il prima possibile.