Un problema in più per lo Spezia, arriva Longo alla Cremonese

La Spezia - Fatta per il prestito dall’Inter di Samuele Longo, attaccante classe 1992 che da oggi è ufficialmente un giocatore della Cremonese. Longo ha esordito in Serie A nel maggio 2012 in Lazio-Inter. Successivamente ha indossato le maglie di Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife e Huesca. Nella stagione in corso, prima del suo trasferimento in grigiorosso, ha disputato 15 gare nella Liga spagnola. Sabato potrebbe già scendere in campo contro lo Spezia.