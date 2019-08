Un portiere in arrivo, c'è anche l'ipotesi Scuffet

La Spezia - Come promesso da Guido Angelozzi a margine dell'ultima conferenza stampa, entro lunedì il club di Via Melara metterà a disposizione di mister Italiano un altro portiere andando così a completare il reparto arretrato. Se finora però si era sempre ragionato su un estremo esperto da affiancare a Krapikas, nelle ultime ore è stato accostato allo Spezia il nome di Simone Scuffet, il quale nonostate i suoi 23 anni può già vantare trentanove presenze in serie A e più di 40 fra Under 21 e nazionali giovanili dell'Italia. Tornato all'Udinese dopo il poco entusiasmante prestito ai turchi del Kasimpasa il portiere – chiuso in Friuli da Musso e Nicolas – sta cercando una sistemazione e al Picco potrebbe arrivare in prestito, scendendo di categoria per provare a rilanciarsi.



L'inizio di carriera del ragazzo udinesem accostato al club bianco da Gianluca Di Marzio, è stata caratterizzata infatti da un esordio entusiasmante a soli 17 anni con la squadra della sua città seguito da prestazioni sempre importanti. Tanto che a fine campionato alla porta del blu bussò l'Atletico Madrid, pronto a tutto pur di portarlo in Spagna. Come noto Scuffet rifiutò l'offerta, scegliendo di rimanere in Italia per proseguire nel suo percorso di crescita e completare gli studi. Da lì a poco però iniziò la sua parabola discendente con il posto da titolare perso nella stagione successiva in favore di Karnezis, e proseguita poi con il trasferimento in prestito a Como un anno dopo in serie B e la retrocessione finale dei lariani. Nell'estate 2016 Scuffet tornò di nuovo a Udine totalizzando da riserva 21 presenze fino al gennaio di quest'anno e al passaggio in Turchia. Visto come tutto era iniziato, è la classica carriera fin qui al di sotto delle aspettative e delle possibilità ma a soli 23 anni il futuro può riservargli ancora tantissime soddisfazioni. Per questo Angelozzi starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto con un portiere che al di là delle qualità tecniche ha sicuramente una grandissima voglia di riscatto. Del suo esordio nel 2014 parlò anche Gigi Buffon che di prime volte da infanti se ne intende: "Esordire in Serie A a quell'età non è facile, come so bene, e penso che una dote indispensabile in questo caso sia la sicurezza in se stessi, cosa che mi pare abbia dimostrato".



(nella foto un'uscita bassa di Scuffet al Picco su Catellani)