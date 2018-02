Un poker d'assi alla Haut Var Matin per la Nippo Vini Fantini

La Spezia - Mentre sette #OrangeBlue sono impegnati in Spagna alla Ruta del Sol, un’altra importante competizione prenderà il via in Francia questo week-end: la Haut Var Matin. Due tappe impegnative alle quali il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini si presenta con una formazione bilanciata tra esperienza e gioventù. Saranno 4 i leader carismatici del team, con Marco Canola capitano, Damiano Cunego, Ivan Santaromita e Simone Ponzi. Con loro tre giovani tra i più in forma del team, in particolare Nicola Bagioli fresco del quarto posto al Trofeo Laigueglia si presenta all’appuntamento forte di un’ottima condizione. Completano il Roster il giovane Giapponese Hiroki Nishimura e il giovane italiano Marco Tizza. La formazione completa: Marco Canola, Damiano Cunego, Ivan Santaromita, Simone Ponzi, Nicola Bagioli, Hiroki Nishimura, Marco Tizza.



In ammiraglia a guidare il team ci sarà Mario Manzoni, che commenta con queste parole la gara del week-end: “Ci teniamo molto a far bene in questa corsa francese e abbiamo una formazione competitiva. Viste le prestazioni di Laigueglia Nicola Bagioli e Ivan Santaromita sono tra i nostri corridori più in forma, ma anche Marco Canola si è ripreso dall’influenza che lo ha penalizzato a Laigueglia e può fare molto bene. Come sempre sarà molto importante l’apporto di tutti a cominciare dall’esperienza in gara di Damiano Cunego. Siamo molto fiduciosi”.

Gli #OrangeBlue sono attesi da un’importante competizione che vedrà al via 3 team World Tour e numerose Professional di alto livello. 2 le Professional italiane in corsa, la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini e la Wilier Triestina - Selle Italia. Due le tappe, rispettivamente da 169 e da 188km, con la prima che potrebbe riservare un arrivo in volata e la seconda più adatta a corridori abili in salita.