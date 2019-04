Un pensiero per il Bocia dalla Spezia: "Paga ingiustamente"

La Spezia - "Deve tornare nella Sua Curva Nord subito... quella in cui è cresciuto, per cui ha combattuto in ogni stadio d'Italia e d'Europa, guidando con carisma assoluto quel fantastico popolo Atalantino reso compatto e coeso, ha saputo trasmettere la passione del calcio alla vecchia maniera, fatto di lealtà e valori veri, nelle amicizie nei gradoni e nelle battaglie con gli avversari, sempre con rispetto... partendo da quella maglia nerazzurra da donare alla nascita, di quei colori da vivere nella vita di ogni giorno, di quella passione che deve far conoscere anche il terzo portiere della Dea... paga ingiustamente provvedimenti abnormi, veri e propri abomini giuridici che hanno unicamente finalità vessatorie e repressive fini a se stesse... gli altri soloni restavano a guardare, lui e la Nord agiva la solidarietà dall'Aquila ad Amatrice... soffriva lontano dalla sua squadra, dalla sua gente, dalla sua città ... ma non ha mai fatto un passo indietro, non ha mai abdicato ai suoi valori, da guerriero indomito quale è da sempre... ora è giunto il momento che la città di Bergamo tutta scenda in piazza per lui, senza se e senza ma, perché Claudio lo merita, esempio assoluto per Bergamo. Il 13 aprile un fiume Atalantino determinato, fiero ed orgoglioso animerà Bergamo ... tutte e tutti per Claudio... uniti e compatti, oltre differenze sociali, economiche, politiche... un corpo unico che canterà CLAUDIO LIBERO, perché il momento è arrivato!. Noi da La Spezia, dal quartiere delle Pianazze e dal Comune di Porto Venere siamo con lui"



Avv. Massimo Lombardi, a nome degli amici di La Spezia, del quartiere delle Pianazze del Comune di Porto Venere.