Un oro per la Ginnastica Canaletto nella prova regionale Gold

La Spezia - Sabato 13 marzo, a Genova, si è svolta la seconda prova regionale Gold allieve, il massimo livello per la categoria delle agoniste più giovani. La società spezzina si è presentata in gara con ben cinque atlete nate tra il 2009 e il 2011. Un numero che è già un successo, considerando il periodo difficile di pandemia che stiamo passando, ma determinazione e passione non hanno fermato né la società né le giovani promesse che, anche se con molti sacrifici alle spalle, sabato hanno portato a casa numerosi successi.

Una giornata molto importante per la Ginnastica Canaletto che vede conquistare un oro da Iside Cirronis (classe 2009) nella categoria L4 nella prima fase ed un argento nella seconda. Nella categoria L3 vediamo impegnate Giada Mazzini (classe 2010) che con un ottima prestazione consolida il quarto posto, Emma Bologna (classe 2010) migliore la sua prima fase settima classificata e infine Elena Meca (classe 2010) nona classicata. Nella categoria L2 vediamo impegnata la ginnasta più piccola Giulia Scattina (classe 2011) nona classificata, migliorando la prestazione di una posizione rispetto alla gara precedente.

Storie come questa, dimostrano quanto lo sport sia in grado di insegnare la “resilienza”, un valore così importante quanto determinante in un periodo storico così complicato. Il sodalizio ringrazia vivamente i suoi istruttori (Monica Rovagna, Elena Pireddu e Anna Taranto) che con costanza, determinazione e passione riescono sempre a portare ad altissimi livelli le loro ginnaste.