Un mese senza Spezia e un giorno senza la partita più attesa

La Spezia - “Ci rivediamo per Spezia-Pisa”. Era stato più o meno questo il saluto generale sugli spalti del Picco esattamente un mese fa, pochi minuti dopo la vittoria degli aquilotti sul Pescara, ultima partita del calcio italiano giocata a porte aperte. È passato un mese esatto ma sembra un'eternità perché da allora le sorti della propria squadra del cuore sono sparite dalla lista delle priorità di ogni tifoso, sostitute da cose ben più importanti e in quel momento date per scontate, come la salute e la libertà.



Un mese nel quale si è giocato di nuovo – a Castellammare ma senza pubblico – ma che giorno dopo giorno ha cambiato la vita di ognuno, fra chi era in campo come chi stava sugli spalti. C'era, allora, una percezione sicuramente diversa sulla portata della pandemia così come la speranza che arrivati alla scadenza del primo decreto – fissata il 3 aprile – dal giorno dopo tutto sarebbe tornato più o meno alla normalità.



E l'indomani di quella scadenza avrebbe voluto dire Spezia-Pisa, la partita più sentita a inizio campionato, la prima cercata sul calendario in estate, con l'idea magari di arrivarci con una classifica da sogno e uno stadio zeppo di entusiasmo. Un 4 aprile atteso, immaginato in tutta la tensione sportiva e non che l'arrivo del Pisa avrebbe portato con sé. Un giorno che invece si è presentato con un sole perfetto per l'occasione ma anche tutto lo sconforto di uno stadio silenzioso, una città deserta e una passione confinata attorno a quattro mura in attesa di tempi decisamente migliori.