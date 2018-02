Un mese per Gilardino, Granoche verso i 100 in B

L'attaccante lavora tra Follo e Aulla, potrebbero volerci tre settimane da quando tornerà con il gruppo. El Diablo a quattro reti dal record, sabato contro l'unica squadra con cui non ha mai segnato in campioanto.

La Spezia - Ancora almeno un mese senza Alberto Gilardino. Non c'è ancora una data precisa per il ritorno del numero 10 aquilotto in campo dopo l'infortunio occorsogli nell'ultima settimana di gennaio. Anche questa settimana per lui lavoro in palestra tra Follo e il centro FK Aullese del dottor Riccardo Contigliani, in attesa di dedicarsi alla fase di riatletizzazione dopo la distrazione al gemello del polpaccio destro. Ottenuto il via libera dei medici e dei fisioterapisti, starà alle sensazioni del calciatore e alle scelte del mister gestire il ritorno in campo.

Gilardino è con tutta probabilità destinato a rivedersi in campo a primavera, a differenza di Ammari che dalla prossima settimana potrebbe già tornare a lavorare con i compagni in pianta stabile. Nel frattempo gol e assist sono arrivati dalla panchina in questo lasso di tempo: Maggiore e Palladino hanno confezionato la vittoria di Chiavari, Mastinu ha dato un grande contributo al pareggio contro il Venezia.

Granoche verso i 100. Per alcuni sono 98, per la statistica sono 96. Ballano due gol contesi nella carriera di Pablo Granoche in serie B, segnati ai tempi del Modena e poi attribuiti come autoreti ai difensori avversari. Per tacere ogni dubbio, gliene mancano quattro per toccare la fatidica quota delle cento reti in cadetteria con le maglie di Triestina (31), Varese (6), Padova (2), Cesena (5), Modena (35) e Spezia (17). Dal 2003 a oggi, el Diablo ha giocato con tredici squadre diverse e ha segnato almeno un gol in campionato con ognuna di esse. Unica eccezione? Proprio il Novara che affronterà sabato.

Spauracchio Puscas. Quattro reti in due partite, davvero un bel biglietto da visita per George Puscas. Un gol per tempo in pratica per il romeno, arrivato a gennaio in prestito dall'Inter via Benevento e sabato avversario degli aquilotti con il Novara. Era un nome eventualmente papabile anche per il mercato dello Spezia, ma solo nel caso uno tra Granoche e Marilungo avesse chiesto la cessione. Di certo Andrissi sarebbe andato su un profilo di serie A a quel punto.