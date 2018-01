Un mercato ragionato: `Chi viene deve inserirsi in un grande gruppo`

La Spezia - Mercato senza assilli, lo ribadisce anche Fabio Gallo nella prima conferenza stampa del 2018. Il messaggio è chiaro: mantenere l’identità della sua creatura. “Il mercato è iniziato, come al solito in maniera soft. Sicuramente noi proveremo ad accontentare quei giocatori che vorranno cambiare aria per trovare più minutaggio o stimoli. Interverremo in maniera minima in quel reparto che potrebbe essere il centrocampo dove abbiamo avuto un po’ più di sofferenza. L’idea mia e della società, con cui ho un confronto quotidiano, è quella di dare importanza a quanto ha fatto questo gruppo, a cosa è diventato dall’11 luglio fino ad oggi. Cercheremo di cambiare il meno possibile e prendere profili di giocatori che possano integrarsi in maniera veloce grazie alle loro qualità morali”. Il gruppo è l’arma in più di questo Spezia, ma qualche caratteristica che permetta di cambiare in corsa non dispiacerebbe. “Il mercato da sempre la possibilità di avere occasioni che possono migliorare la qualità tecnica e tattica della squadra. Non ci precludiamo niente, però i paletti sono chiari: vogliamo giocatori che entrino con naturalezza nel gruppo. Se sono persone rispettose saranno ben accetti e se ci daranno qualità, anche meglio”.