Un manipolo di spezzini per far grande l'Arzachena

La Spezia - Spezia e Arzachena hanno appena definito il passaggio nel club sardo di sei giovani aquilotti che andranno così a dar manforte all'altra società del patron Volpi. Si tratta di Adriano Fusco, esterno mancino classe 2002, cresciuto nel settore giovanile spezzino e nell’ultima stagione ha disputato il campionato Primavera con la maglia delle aquile.

Stessa età per Diego Ciccarelli. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, la scorsa stagione ha disputato con le aquile il campionato Primavera.

La scorsa stagione invece il 2001 Bellotti ha disputato il campionato Primavera con lo Spezia mentre l'esterno Samueal Bachini, under classe 2002, arriva dallo Spezia con la formula del prestito.

L’esterno offensivo, classe 2001, Alessandro Rossi vestirà biancoverde anche per la stagione 2020/2021. Il calciatore di proprietà dello Spezia arriva con la formula del prestito e disputerà il suo secondo campionato consecutivo tra le fila degli smeraldini. Matteo Marinari. Infine giovane difensore classe 2000, proveniente dal settore giovanile dello Spezia, ha già fatto parte della rosa biancoverde nella passata stagione.