Un mancino sulla destra, ci sono Terzi ed Estevez

La Spezia - Girare a 18 punti era poco più che un sogno ad inizio campionato. Oggi è già un obiettivo raggiunto, ma con la voglia di rosicchiare ancora qualcosina a questo girone d'andata. Roma-Spezia sulla carta non ha storia. Ma per come si è dipanata la settimana, per lo stato di forma dello Spezia e per il caos in casa giallorossa, è impossibile non dare alla banda aquilotta qualche chance in più di quelle che venivano accreditate solo pochi giorni fa. Il fattore ambientale è noto, poi c'è il dato tecnico: Italiano ha un pratica fatto riposare un'intera squadra in Coppa Italia e ora è teoricamente pronto a mettere dentro un undici completamente diverso rispetto a quello di martedì sera.

Sicuri di esserci Provedel, il cui gioco con i piedi è ormai un marchio di fabbrica. Davanti a lui la premiata ditta Terzi-Chabot, che si preparavano ad affrontare Dzeko e invece... Marchizza e Bastoni (al rientro dal Covid) si dividono gli esterni di difesa: uno dei due mancini si adatta a destra per lavorare sulla corsia su cui la Roma ha fatto le cose più interessanti nel recente precedente. In mezzo Agoume favorito su Ricci in cabina di regia, tornano Estevez e Pobega come mezzali per dare fiato ad un Maggiore reduce da 210 minuti di grande dispendio in quattro giorni. In avanti Piccoli dal primo minuto, con Gyasi a destra e Farias a sinistra.



Qui Roma. Pedro e Mkhitarian per infortunio, Mancini per squalifica, Fazio e Juan Jesus per scelta tecnica. E poi Dzeko, ufficialmente reduce da una botta. Scelte nette da parte di Paulo Fonseca nel giorno più difficile della sua esperienza romana. Rimangono fuori molti big dai convocati, ci sono i primavera Feratovic, Darboe, Podgoreanu, Providence e Tall. Sarà ancora 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta, Ibanez, Smalling e Kumbulla in difesa. In mezzo Veretout e Villar, sugli esterni Karsdorp e Spinazzola. Dietro all'unica punta Borja Mayoral i fantasisti Pellegrini e Carles Perez.