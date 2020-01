Un'intitolazione a Graziano Battistini, partita la richiesta

La Spezia - Il consigliere comunale Massimo Lombardi ha firmato la richiesta di un'intitolazione a Graziano Battistini, campione di ciclismo e mito del movimento cittadino fino alla prematura scomparsa avvenuta nei primi anni Novanta. La proposta, indirizzata all'ufficio toponomastica e al sindaco Pierluigi Peracchini, sarà presa in considerazione prossimamente. Sul tema sembra esserci una convergenza ampia, vista la figura di sportivo e di uomo di Battistini, che a 26 anni dalla scomparsa non è mai stato dimenticato. Tra le ipotesi al vaglio, quella di dare il suo nome alla pista ciclabile lungo la vecchia tratta ferroviaria che portava in arsenale attraversando il quartiere di Rebocco, oggi in via di completamento. La strada passa oltretutto dal Museo del ciclismo "Adriano Cuffini" a Pegazzano.