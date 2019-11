Un inizio di stagione che promette bene per la Rari Nantes

La Spezia - Prima prova regionale a Genova, alla piscina della Sciorba. Subito in auge la Rari Nantes Spezia che con Sofie Callo migliora il record regionale assoluto nei 1500 stile libero, dopo un bellissimo testa a testa con la sarzanina Elisa Maloni.

Rari protagonista anche con Iris Menchini, Amalfitano Martina e Di GRottole Carolina che centrano subito il pass per i campionati italiani di Riccione in aprile, lo sfiora per soli 4 centesimi Giada Balzi.



Sempre la compagine spezzina protagonista nelle staffette, vittoria per la 4x200 stile libero maschi junior (Vinciguerra Matteo, Ricciardi Niccolò, Angioi Gianmaria e Tonelli Diego); vittoria anche er la 4x200 junior femmine (Di Grottole Carolina, Amalfitano Martina, Balzi Giada e Turano Emma); secondo posto per la 4x200 categoria ragazzi maschi (Zaccagno Samuele, Amadi Lorenzo, Fanti Omar, Fregosi Mattia); terze classificate le due staffette cadette maschi e femmine. Ottimo inizio per la compagine spezzina del presidente Alberto De Luca, allenata da Simone Menoni, coadiuvato da Andrea Barani e Giorgio Biagetti, responsabile preparazione atletica.