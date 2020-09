Un'infornata di giovani: chiesto il talento Lucien Agoume all'Inter

La Spezia - Che tocchi a Vincenzo Italiano testare il "nuovo Pogba" nel calcio italiano? Il direttore Mauro Meluso sta provando a mettere il 18enne camerunense di passaporto francese Lucien Agoume a disposizione del tecnico aquilotto per la prossima stagione. Età verdissima per il centrocampista che l'Inter ha acquistato dal Sochaux per 5 milioni di euro un anno fa dopo che questi aveva giocato appena 15 partite in Ligue 2. Esordio lampo a neanche 17 anni, poi diverse partite da titolare con i transalpini che lo avevano già messo in luce per la forza fisica, la capacità di lanciare con entrambi i piedi e la tecnica. Tutto rimasto sulla carta la scorsa stagione con Antonio Conte, che lo ha fatto allenare con Lukaku e gli altri ma gli ha regalato solo qualche scampolo di partita. Lo Spezia si è fatto sotto per averlo in prestito per tutta la stagione.