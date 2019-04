Un incidente al padre porta Alessia Trost sulla pista del "Montagna"

La friulana, tre volte campionessa italiana nel salto in alto, per qualche giorno in città.

La Spezia - Non è stata l'occasione più felice della stagione quella che ha portato Alessia Trost a saggiare la pista del campo sportivo "Montagna". Il padre della tre volte campionessa italiana di salto in alto è infatti rimasto ferito cadendo in bicicletta sulle strade di Volastra, ricoverato presso l'ospedale Sant'Andrea e operato a un polso. Per stare vicino al genitore, la 26enne si è trasferita per qualche giorno alla Spezia, chiedendo la disponibilità all'Atletica Spezia Duferco di utilizzare il campo di allenamento di casa.

Trost si è quindi allenata per qualche giorno al "Montagna", spostandosi presso il centro Studio Cavour 360 per le sessioni di palestra. Il padre è stato infine dimesso, mentre lei è volata a Limassol (Cipro) per un raduno insieme a Gimbo Tamberi e Silvano Chesani. Non ha mancato però di ringraziare via social: "Un grande ringraziamento per l’ospitalità all’Atletica Spezia che mi ha aperto le porte della propria casa per gli allenamenti di questi giorni. In questa pista meravigliosa (blu come il mare) l’anno prossimo si terranno i Campionati Italiani Assoluti". E anche di godersi un bel tramonto su Passeggiata Morin.