Un gol su rigore e il Venezia di Serse Cosmi inguaia il Foggia

La Spezia - Un rigore di Checco Di Mariano, poco dopo la mezzora del primo tempo, decide lo scontro salvezza fra il Venezia e il Foggia, piu’ squadra dei locali ma sterile in avanti e incapace di tradurre in gol il lavoro fatto. In un “Penzo” quasi pieno, grazie alla politica dei prezzi dei lagunari e anche ai 1500 tifosi rossoneri presenti, e sotto gli occhi dell’ex allenatore Pippo Inzaghi, il Venezia dopo un’iniziale sofferenza, trova il vantaggio grazie a un rigore causato da un fallo di Iemmello su Lombardi con impeccabile trasformazione di Di Mariano. Nella ripresa Grassadonia con i cambi prova una formula ultraoffensiva, quattro attaccanti in campo contemporaneamente, ma la giornata non felice di Mazzeo e Iemmello e le parate di Vicario regalano il successo agli arancioneroverdi, dopo dieci giornate di digiuno.