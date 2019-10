Un gol islandese in B mancava da quattro anni

La Spezia - In Serie B una rete islandese mancava da oltre quattro anni: l'ultima l'aveva siglata Hordur Magnusson in Cagliari-Cesena 3-1. Era l'11 ottobre 2015 e la rete dell'ex esterno dello Spezia non poté far altro che lenire la sconfitta romagnola. A interrompere l'astinenza, com'è noto, è stato ieri Aron Sveinn Gudjohnsen, realizzato il gol vittoria dello Spezia a Pescara, un 2 a 1 a favore delle Aquile che ha stoppato il digiuno cominciato con la sconfitta della seconda giornata. In Serie A invece l'ultimo gol islandese è appena due passi indietro: lo ha messo a segno Emil Halfredsson la scorsa primavera nella vittoria dell'Udinese sul Cagliari, risultato finale 2 a 1. Il 35enne centrocampista, noto per il suo violento mancino, dopo la scorsa stagione è rimasto senza squadra.