Un gol di Piccoli decide l'amichevole con l'Entella, di nuovo in campo Nzola

La Spezia - Una rete di Piccoli nella ripresa sugli sviluppi di un corner ha deciso l'amichevole fra Spezia ed Entella giocata questa mattina al Picco dove la squadra si sta allenando quotidianamente. Approfittando della sosta imposta dalla nazionale gli aquilotti sono scesi in campo sul terreno di casa per continuare a provare schemi e movimenti in vista della sfida con la Fiorentina in calendario domenica prossima.

Privo dei nazionali e degli indisponibili, Italiano ha lasciato in campo per tutta la partita il nuovo portiere Provedel scegliendo dall'inizio Terzi e Dell'Orco centrali con Sala e Bastoni sulle fasce; in mezzo Bartolomei, Ricci e Mora e davanti l'inedito tridente composto da Agudelo, Piccoli e Acampora.



Dopo un primo tempo senza grandi emozioni nella ripresa l'allenatore ha dato spazio anche a Farias, Ferrer, Vignali, Chabot e Verde, con quest'ultimo che al diciottesimo ha calciato bene il corner sul quale il giovane attaccante si è fatto trovare pronto a insaccare dopo un tocco di Mora. Nel final dieci minuti anche per Mbala Nzola che si è posizionato al centro dell'attacco riprendendo contatto con campo e compagni a cinquanta giorni dalla storica che ha consegnato la Serie A allo Spezia.