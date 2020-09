Un gol di Favilli decide Verona-Udinese, scaligeri in testa

La Spezia - Un gol di Favilli ha deciso Verona-Udinese a favore degli scaligeri che grazie anche al 3-0 ottenuto a tavolino contro la Roma chiudono il pomeriggio in testa alla Serie A in attesa di Crotone-Milan. Resta ferma a zero punti dunque l'Udinese di Gotti che mercoledì alle 18 ospiterà alla Dacia Arena lo Spezia nel recupero della prima giornata. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato nella ripresa i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con la rete del neo acquisto mentre i friulani hanno sfiorato il pareggio in due occasioni senza mai riuscire a superare Silvestri.