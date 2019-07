Un francese per Italiano, Angelozzi su Taugourdeau

La Spezia - Lo avevo detto subito che qualche "suo" giocatore lo avrebbe visto molto bene nel 4-3-3 che ha in mente per il suo esordio, da allenatore, in serie B. E Guido Angelozzi che, come sempre, divide il mercato estivo in due parti, molto diverse fra di loro, ha deciso di accontentarlo subito con il chiaro intento di chiudere un buon numero di operazione e consegnare a Vincenzo Italiano una rosa di giocatori che sabato prossimo dopo il raduno saliranno in Appennino, con destinazione Sarnano nelle Marche. I tifosi attendono buone nuove dopo gli ingaggi della prima settimana, e dopo Juan Ramos che sarà l'ideale sostituto di Augello sulla corsia mancina, potrebbero presto abbracciare un nuovo acquisto sempre sulla tratta Trapani-Spezia ma questa volta senza il Parma nel mezzo.



Si chiama Anthony Taugourdeau l'oggetto del desiderio del tecnico, altra colonna portante della formazione siciliana, sorprendentemente promossa in serie B dopo aver superato le forche caudine dei playoff. Classe ’89, centrocampista ma anche difensore centrale all'occorrenza, il francese di Marsiglia può essere un'alternativa a Ricci ma può fare il mediano e l'uscita di Crimi (e forse di De Francesco) rende necessario un ingresso sicuro, capace di fare più di un ruolo della mediana. Di certo c'è che Taugourdeau è stato uno dei migliori centrocampisti di tutta quanta la C e con i suoi sei gol ha decisamente aiutato il Trapani alla conquista del traguardo più ambito. Lo vollero a tutti i costi dal Piacenza i siciliani, dopo che con la maglia biancorossa aveva fatto faville trascinandola in serie C a suon di gol e prestazioni. Nel suo pedigree piedi buoni ed una capacità di calciare le punizioni non comune.



Fu il tecnico Giampiero Ventura, appena approdato alla Salernitana, dieci anni fa a scoprirlo e portarlo al Pisa prima del fallimento dei toscani e della ripartenza dal Carpi, voluto dal diesse Giuntoli, oggi al Napoli, con il quale vinse un campionato di serie D facendo pure 9 gol: fu l'inizio dell'epopea degli emiliani, terminata giusto con la retrocessione di quest'anno. Per il francese quattro anni all'Albinoleffe, con la prima e finora ultima serie B assaggiato nel lontano 2011-12. Un po' di tempo lo ha perso nelle categorie ma l'opportunità arriva quest'anno: se sarà a Spezia troverà una società che in cadetteria veleggia da anni disposta a ritoccare il contratto in essere fino al giugno 2021 firmato l'estate scorsa a Trapani.