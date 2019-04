Un derby per non distrarsi per il Volley Laghezza

La Spezia - Un derby non va mai preso con le molle, coach Andrea Cecchi deve averlo ampiamente raccomandato, ai suoi ragazzi (affinché sofferenza non tiri sofferenza) specie dopo il quinto set a cui la capolista è stata appena costretta; a Genova dal Colombo.

Per la cronaca sabato 6/4 arriva infatti al Palamariotti spezzino il Futura Bertoni Ceparana e appunto di derby, quanto meno provinciale, si tratta. Bando alle distrazioni. Niente passi falsi proprio adesso che l’aritmetica promozione in Serie B è ormai a tiro.

Si gioca alle 18, per la 19.a giornata del campionato di Serie C ligure maschile, arbitrano Monica Zampini e Fabiano Mancuso.



Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno. Acli Santa Sabina – Grafiche Amadeo San Remo, Avis Finale Ligure –Tre Stelle Villaggio – Chiavari, Spazio S. Antonio Genova – Colombo Ge, Spinnaker Savona – Admo Lavagna, Zephyr Trading Valdimagra.

Per concludere, soddisfazione nei ranghi del settore giovanile biancoblu per la convocazione nella rappresentativa della provincia, per il Trofeo del Territori, di: Diaz, Fregoso, Mora e Venturini.