Un corteo verso Piazza Europa per salutare il nuovo Spezia

La Spezia - Appuntamento alle 20 sotto le volte di Piazza del Mercato per far partire i primi cori. Gli ultras della Curva Ferrovia chiamano a raccolta i tifosi di tutta la città e di tutti i settori per organizzare un festoso corteo che raggiunga la presentazione dello Spezia di giovedì 5 settembre. Alle 19.30 l'aperitivo, per chi vuole, al Baretto del Toscano di Via Garibaldi. Mezz'ora dopo tutti in piazza per la partenza del torpedone fino in Piazza Europa, dove alle 20.45 la squadra di Angelozzi e Italiano salirà sul palco per l'abbraccio della città.