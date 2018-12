Un contributo per la Pa di Ceparana dall'associazione Pertini

La Spezia - A conclusione dell’anno sociale il Direttivo dell’Associazione Pertini di Ceparana ha stabilito di destinare un contributo alla Pubblica Assistenza “Croce Oro” di Ceparana come riconoscimento “dell’indispensabile servizio di utilità pubblica svolto dalla P.A. a favore di tutti coloro che hanno necessità di soccorso sanitario o di cure erogate presso strutture non presenti in zona, nonché della benemerita attività in ambito socio sanitario a favore della popolazione del territorio della bassa Val di Vara”.

Una delegazione dell’Associazione, composta dal Presidente Oreste Loré e dal segretario Gian Pietro Montanari, nei giorni scorsi si è recata presso la sede della P.A. “Croce Oro” di Ceparana per consegnare l’assegno nelle mani di Paolo Novelli, in rappresentanza della Pubblica Assistenza.