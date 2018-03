Un bronzo sloveno per Giorgia e Camilla

La Spezia - Due settimane di pressanti e importanti impegni per le portacolori del KARATE DON BOSCO del Maestro Massimo Pelizza. Le atlete non deludono le aspettative e riescono a raggiungere ottimi risultati nell’Internazionale WKF di VELENJE (SLOVENIA).

Giorgia Mauriello e Camilla Cavo conquistano la medaglia di Bronzo in una trasferta internazionale difficile, con temperature siberiane disputando un’ottima gara contro le atlete dell’Europa dell’est.

Le nostre atlete, che vestivano i colori della GLC Rappresentativa Italiana FIJLKAM all’estero, non hanno deluso le aspettative neanche con ELISA SARTI, due 5° posti per lei che nulla tolgono al suo reale valore, atleta che negli ultimi due anni si colloca tra le migliori d’ Italia nella categoria Esordienti e con il 7° posto di ALESSIA GUIDETTI sempre in costante miglioramento.

GIORGIA MAURIELLO, il 4 marzo, sul tatami regionale fiorentino, strappa il pass per il Campionato Italiano Juniores conquistando la medaglia d’ARGENTO durante le Qualificazioni Regionali.

Insieme ad ELISA SARTI (qualificata di diritto), scenderà sul Tatami Olimpico Federale di Ostia Lido il prossimo 18 marzo.

Due giorni di grande kermesse, infine, si sono svolti in questo fine settimana appena trascorso, a Follonica, con il 17° OPEN INTERNAZIONALE DI TOSCANA: più di mille atleti per una competizione di altissimo livello ottimamente organizzata dal Comitato Regionale Toscano FIJLKAM.

Bella prestazione per la nostra CAMILLA CAVO che vince la medaglia d’ORO nella categoria Under21-50kg.Grande passione, determinazione e spirito di sacrificio in questa diciottenne pronta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo.

Bella gara anche per ELISA SARTI che si piazza al 5° posto nella categoria +54kg Cadets, trentanove le atlete in gara.

Strettissimo risultato per lei che disputa sei incontri vincendone quattro e perdendo la finale terzo posto su cui ci sarebbe non poco da recriminare riguardando il video dell’incontro ma Elisa, da vera campionessa ha già resettato ed è pronta e concentrata per il Campionato Italiano di domenica prossima.

Lei e Giorgia, seguite dal loro Tecnico Sportivo Maestro Massimo Pelizza cercheranno di dare lustro alla società che, ormai da anni, con umiltà e tanto impegno da parte di atleti, tecnici, dirigenti e genitori scala le classifiche italiane conquistando podi importanti.