Un'azienda livornese per lo Spezia, la maglia però è ancora bianca

La Spezia - E' Pediatrica Specialist lo sponsor sui pantaloncini da gioco dello Spezia Calcio per la stagione 19/20. L'azienda livornese, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'infanzia ed il benessere dei bambini , ha esordito ieri sera in Pordenone-Spezia alo stadio Dacia Arena di Udine e accompagnerà gli aquilotti per tutta l'annata calcistica. "Fondata da Alessandro Centi nel 1999 con l'intento di realizzare una specifica linea di prodotti finalizzata al benessere dei bambini, ha arricchito nel corso degli anni la propria gamma di prodotti sviluppando integratori alimentari, dispositivi medici su misura per i più piccoli tutti rigorosamente Mde in Italy", la presentazione del sito ufficiale. Ancora nessuna notizia per gli sponsor di maglia con Credit Agricole che non ha rinnovato la partnership e il main sponsor che manca ormai dalla stagione scorsa.