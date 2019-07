Un antipasto della serie A1 maschile al PalaMariotti

La Spezia - Il grande basket maschile torna alla Spezia, e questa volta per due giorni filati. Non fa più notizia la calata della Fortitudo Basket al PalaMariotti, ormai ospite fissa dell'attivissimo Fortitudo Club Spezia come ogni estate da tre anni a questa parte. Questa volta però non sarà solo un amichevole a portare la palla a spicchi al palazzetto, ma un vero e proprio quadrangolare su due giorni. Tutto tra formazioni di serie A1. Le date da segnarsi sono venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019 con l'arrivo in città dei bolognesi pronti a giocarsi il primo trofeo "Città della Spezia" con Victoria Libertas Pesaro, Pistoia Basket e Pallacanestro Reggiana. Avversarie poi nella stagione 2019/20 nel campionato di A1 che gli emiliani del capoluogo hanno riagguantato proprio la scorsa stagione.



Programma.

Venerdì 13 settembre - SEMIFINALI (18.15 e 20.30)

Sabato 14 settembre - FINALI (18.15 e 20.30