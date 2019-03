Un altro speciale televisivo sullo scudetto dello Spezia

La Spezia - Dopo il successo dello speciale sullo Scudetto del 1944 andato in onda su Sportitalia ad inizio febbraio, lo Spezia, i Vigili del Fuoco e la loro impresa saranno ancora protagonisti con uno speciale martedì 26 alle 19 sull'emittente Top Calcio 24 visibile sul canale 152 del digitale terrestre.

In studio e in diretta nazionale, a parlare della storia sportiva spezzina, il produttore ed opinionista tv Fulvio Collovati - ex calciatore di Inter, Milan e Genoa, campione del mondo in Spagna nel 1982 ed ora commentatore sportivo - , l’organizzatore dello speciale, il produttore televisivo Floriano Omoboni assieme ai comandanti dei vigili del fuoco Fabrizio Santangelo da Roma e Leonardo Bruni da Spezia. Insieme a loro ci sarà anche il direttore generale del club Guido Angelozzi. La trasmissione sarà in onda in contemporanea anche in Lombardia (su TopCalcio 24, canale 114) e a Milano su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre).