Un Gyasi in grande spolvero: "Ma non voglio fermarmi qui"

La Spezia - Secondo gol consecutivo e quarto centro stagionale per Gyasi che a suon di belle prestazioni continua a dare il suo contributo al cammino delle Aquile. L'attaccante di origini ghanesi, con la rete di ieri che ha consentito allo Spezia di acciuffare il Trapani per il definitivo 1 a 1, ha superato il bottino personale della scorsa stagione di B, quando aveva segnato tre reti. "E' stata una gara senza dubbio difficile, in cui anche il terreno di gara non ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco, ma non voglio creare alibi, la squadra avrebbe potuto fare meglio. E' stato importantissimo non perdere, continuando dunque nella striscia di gare positive", ha commentato Gyasi, 26 anni compiuti lo scorso gennaio, nel dopopartita.



Per la punta di mister Italiano il pari col Trapani "è sicuramente un passo in avanti, perché in altri momenti dell'anno avremmo anche potuto perdere. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra molto matura, nonostante la giovane età. Da domani penseremo a preparare la gara di Benevento che sarà difficilissima, ma dobbiamo ricordarci della nostra forza perché lo Spezia non è da meno a nessun'altra squadra". Sensazioni dopo quest'altro gol? "Non mi voglio fermare affatto perché non mi sento per niente appagato, devo continuare a segnare e dare tutto me stesso per il bene dello Spezia. Se poi le mie prestazioni porteranno punti in più in classifica meglio ancora".