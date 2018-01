Un 2017 ricco di soddisfazioni per l´A.s. Lorelì

La Spezia - Parco Nazionale Cinque Terre, Museo del Ciclismo e Premio “Bussola”. Sono i punti che hanno contraddistinto la proficua attività della A.S. Lorelì nella stagione appena trascorsa

La collaborazione con il Parco delle Cinque Terre, il cui logo è sempre ben evidente sulle divise sociali, si è consolidata con la partecipazione ad alcuni importanti eventi di promozione e sensibilizzazione.



Il viaggio a tappe dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, attraverso il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, per arrivare nel Parco Delta del Po. I ciclisti, ‘ambasciatori’ dei Parchi, dei siti Unesco e delle Riserve di Biosfera, hanno voluto unire simbolicamente territori impegnati ormai da tempo nel promuovere l’uso delle bicicletta, il cicloturismo e uno stile di vita improntato al benessere e all’equilibrio con l’ambiente, nell'ambito del Forum Mondiale MAB Unesco, tenutosi nell'area del Parco Delta del Po.

Un messaggio forte di rispetto per l’ambiente e per la valorizzazione di un turismo sostenibile, in particolare in territori di alto pregio come quelli Patrimonio dell’Umanità.

E ancora: Barcellona (Sagrada Familia) - La Spezia (Parco Nazionale Cinque Terre) è stata una sfida solitaria in bicicletta di Massimo Amato. E poi la Pedalata della solidarietà Bottagna - Cerretto, organizzata dal Velo Club Bottagna.

Impegno importante, il museo del ciclismo dedicato a Adriano Cuffini a Montemarcello nell'ambito dell'ex Batteria ‘D. Chiodo’, area riqualificata attualmente adibita in struttura ricettiva, ‘Il Fortino’. Il museo è costantemente visitato da molti appassionati e turisti che apprezzano le maglie, le foto, gli articoli e tutto ciò che è stata storia, sudore e fatica del ciclismo, non solo provinciale, dal 1901 ai nostri giorni.

Questa operazione di recupero della memoria storica è parte integrante di un lavoro che l’associazione sta svolgendo con l'amministrazione comunale di Ameglia, a stretto contatto con Gregorio Ravani, i gestori “Il Fortino” al fine di migliorare la visibilità e l'informazione per facilitare le visite di quest’area di pregio naturalistico.

Negli spazi della struttura la consegna del riconoscimento, una bussola, originale e molto apprezzata, con la motivazione”hai sempre trovato la giusta rotta, che sia di buon auspicio per mantenerla”, rispettivamente a Damiano Cunego, per la sua strepitosa carriera e un roseo futuro e Giacomo Raul Giampedrone, mentore del Museo e lungimirante propositore, con l'intervento di, Francesco Pelosi, General Maneger della squadra ciclistica Nippo- Vini Fantini-De Rosa e del ciclismo Amegliese del passato, presente e futuro

Sui campi di gara, in rilievo, conferme da Sergio Fascetti, plurivincitore su ogni terreno di gara, una dozzina nel suo palmares di stagione, di spicco l'affermazione alla 110 chilometri di Genova, si conferma punto di riferimento della squadra.Turismo, gare, crono, strada, MTB e GF si sono susseguite ogni settimana in varie regioni, fra vittorie, piazzamenti e giusto senso del divertimento,

Componenti società : Massimo Amato, Franco Bertirotti, Enrico Bianchi, Walter Dell'Amico, Jury Dalla Santa, Rosy Cammarata, Emanuela Lucchinelli, Roberto Guano, ,Sergio Falchè, Sergio Fascetti, Nicola Gatti, Virgilio Ghinelli , Loris Pennini , Maurizio Rapallini, Antonio Saccomanno, Michele Spallarossa, Beniamino Urbano, Antonio Vinciguerra, Mario Gnaga, Luca Launi, Simone Vitarelli, Piero Macciò, Egidio Colombo, Gian Carlo Zoppi.Direttivo: Gian Carlo Zoppi, Gino Addabbo, Roberta Puccini, Elisa Zoppi