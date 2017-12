Un 2017 da incorniciare per il Funakoshi

La Spezia - Ultime soddisfazioni per l’anno che si sta chiudendo arrivano al Funakoshi club, il blasonato sodalizio sportivo presieduto dal Maestro Giovanni De Sanctis. Le belle notizie riguardano il settore Karate e riguardano gli esami di graduazione e le premiazioni CONI di fine anno. Al Centro di Preparazione Olimpica di Lido di Ostia (RM), davanti alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici (CNIT) della FIJLKAM settore Karate, si sono tenuti gli esami di graduazione per i gradi più alti della cintura nera. Candidati, per il Funakoshi erano ; alla cintura nera 4° dan Alessia Sanvenero e Alessio Spezzaferri mentre alla cintura nera 5° dan Simone Grillo. A conclusione della due giorni romana, i candidati spezzini, hanno superato l’esame ed ora possono “vestire” questo importante grado. Per quello che riguarda le premiazioni si sono svolte nella splendida cornice della sala Dante durante la 27esima edizione della Festa dello Sport organizzata dal Coni. Alla presenza del delegato provinciale Augusto Franchetti Rosada con la partecipazione del presidente regionale Coni prof. Antonio Micillo e dell'assessore allo sport del comune Lorenzo Brogi sono stati premiati tra gli altri, Il Maestro Sauro Baldiotti (Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI) e l’allenatore ed atleta master Daniele Moggia per avere conseguito la vittoria del titolo Nazionale Master nel karate (specialità Kata). Ultimo evento della stagione è stata l’apertura c/o la palestra del Don Bosco del progetto nazionale “Centri Coni”, che ha visto insieme il Funakoshi Club, la Pallavolo Don Bosco (SP) e la Duferco Atletica(SP) nella finalità condivisa di ampliare la base dei giovani praticanti ed il loro bagaglio motorio, valorizzando l’azione educativa dello sport e combatta la dispersione sportiva.



Nella foto : da sx

Alessia Sanvenero, Enzo Bertocci (Presidente CNIT), Sauro Baldiotti (membro CNIT), Alessio Spezzaferri, Marco Mancinelli (membro CNIT), Simone Grillo , Sauro Baldiotti (premiato con la Stella di Bronzo) , Antonio Micillo Presidente del CONI Liguria, Daniele Moggia.