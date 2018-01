Ultimo giorno con la Spal per Mora, domani sarà qui

Portata a termine con successo la trattativa per il centrocampista, manca la firma su un contratto che scadrà nel 2020. Giorgi verso l'uscita per liberare un posto in lista A.

La Spezia - I cancelli del centro sportivo di via Copparo si sono aperti questo pomeriggio con la Spal che inizia a mettere la testa al difficile impegno contro l'Inter di domenica prossima. Arrivato stranamente in ritardo e ultimo a scendere in campo il centrocampista Luca Mora. Ritardo giustificato, visto che il parmigiano 29enne è arrivato soprattutto per portare via le sue cose in maniera definitiva. L'allenamento è stato in pratica una specie di giro di campo di saluto: cinque minuti di corsetta con i suoi ormai ex compagni, neanche il tempo di fare riscaldamento e poi il congedo.

La Spezia lo attende domani insieme un contratto che lo legherà allo Spezia Calcio fino al 2020. Salvo colpi di scena dell'ultimo secondo, arriva così all'epilogo la più lunga trattativa del mercato invernale imbastita da Gianluca Andrissi in queste ultime settimane. Fabio Gallo può sorridere, avrà il calciatore che aveva indicato inizialmente come il profilo più adatto al reparto centrale del suo 4-3-1-2. Bolzoni e Juande i due registi bassi; Pessina, Maggiore, De Francesco e Mora le mezzali. Manca in un questo elenco Luigi Giorgi, che sembra sempre più il calciatore destinato a lasciare il posto all'ex spallino in lista A.