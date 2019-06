Ultimo atto dei playoff, Verona e Cittadella si giocano la Serie A

La Spezia - Appuntamento con la storia questa sera al Bentegodi di Verona per il Cittadella di Venturato che si giocherà la promozione in Serie A nella finale playoff dopo aver eliminato Spezia e Benevento. Di fronte i veneti si troveranno i gialloblu costretti a vincere con almeno due gol di scarto dopo il 2-0 subito all'andata. In caso di parità infatti la promozione sarà degli scaligeri meglio piazzati alla fine del campionato.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN e in chiaro su Rai3