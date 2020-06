Ultime dieci giornate della stagione in contemporanea, la B prova a darsi un po' di normalità

La Spezia - Alle viste un'importante novità per la serie B che prova a darsi un senso di normalità dopo il terremoto Covid, la lunga pausa e un campionato che riparte a porte chiuse nel cuore dell'estate. Le ultime dieci giornate di regular season, come si apprende da La Gazzetta dello Sport, saranno giocate in contemporanea così da permettere alle squadre impegnate di avere gli stessi tempi di recupero. Non ci sarà insomma alcun spezzatino. Il giorno in cui scendere in campo potrebbe essere il venerdì, ma non sono esclusi slittamenti al sabato o alle domenica. Seguendo questo filo logico, anche i tre turni infrasettimanali potrebbero essere disputati tutti di martedì. Ovviamente l'unica eccezione riguarda il primo turno, spalmato su tre giorni, con l'anticipo di venerdì 19 al Picco fra Spezia ed Empoli, sette gare il sabato tutte alle 18 e una o due alle 20.30 mentre a chiudere il turno saranno domenica 21, la sfida delle 18 fra Cremonese e Benevento e quella fra Ascoli e Perugia alle 20.30.